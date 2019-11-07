Главврач больницы уволен после скандала с "умытой половой тряпкой" пациенткой

В ходе проверки в медучреждении зафиксировали нарушения обязательных требований оказания медпомощи и этики.

Главного врача городской больницы № 2 Миасса Дениса Маханькова уволили на фоне скандала из-за видео с "умытой грязной половой тряпкой пациенткой". Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

После общественного резонанса в медучреждении началась проверка. В ходе неё в больнице были обнаружены нарушения обязательных требований оказания медицинской помощи и соблюдения персоналом медицинской этики и деонтологии.

— Медицинской организации выдано предписание по устранению выявленных замечаний. С главным врачом Денисом Маханьковым трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя с 7 ноября 2019 года, — уточнили в министерстве.

Новый руководитель больницы займётся "устранением указанных нарушений". Также продолжатся разбирательства для установления вины всех причастных работников.

Напомним, в больнице началась проверка после того, как одна из пациенток опубликовала в соцсети видео из своей палаты. На кадрах видно, как санитарка умывает больную. Автор видео заявила, что её соседку по палате мыли грязной половой тряпкой. В больнице позже это опровергали.