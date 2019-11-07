Рябков: В США с интересом восприняли приглашение Трампа на 75-летие Победы

При этом отмечается, что Россия не имеет информации о планах американского лидера на это время.

Приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, которое пройдёт в мае 2020 года в Москве, Вашингтон воспринял с интересом. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

— Президент США приглашён Владимиром Путиным посетить Москву в связи с предстоящим празднованием 75-летия Победы. Это приглашение было воспринято с интересом, — отметил он.

При этом Рябков отметил, что Москва пока не знает о планах президента США на это время. Россия исходит из того, что страны, которые входили в антигитлеровскую коалицию, могли бы быть представлены на высшем уровне в ходе торжеств в честь 75-летия Победы, добавил он.

А сегодня в Москве проводится марш в честь легендарного парада 1941 года на Красной площади. Лайф ведёт прямую трансляцию.