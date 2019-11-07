В США признали слабость системы ПРО перед российскими "Цирконами"

Эксперты напомнили, что такими ракетами будет вооружён корвет "Гремящий" ВМФ России.

Аналитики усомнились в способности американской системы противоракетной обороны "Иджис" (Aegis) эффективно перехватывать перспективную российскую гиперзвуковую ракету "Циркон". Как пишет Forbes, сложность заключается в выдающихся характеристиках оружия РФ.

— В сочетании с его феноменальной скоростью это особенно усложняет перехват. Даже боевая система Aegis, используемая Военно-морскими силами США, Японии, Южной Кореи и Австралии в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе, может столкнуться с проблемами, — отмечает автор статьи в Forbes.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в конце октября анонсировал вооружения новейшего корвета "Гремящий" ВМФ России перспективными гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Ранее Лайф писал, что новая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов, вооружать ею будут надводные и подводные корабли. Дальность её полета составит более тысячи километров.