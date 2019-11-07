Вымогатели биткоинов пригрозили взорвать дронами штаб-квартиру "Яндекса"

Злоумышленники также обещали превратить в хаос жизнь сотрудников компании, если их требования не будут выполнены.

Неизвестные потребовали у IT-компания "Яндекс" биткоины и пригрозили в случае невыплаты криптовалюты взорвать её штаб-квартиру в Москве. Анонимное письмо пришло на служебную почту организации накануне вечером.

— Авторы послания пообещали направить в штаб-квартиру компании на ул. Льва Толстого самодельные дроны с грузами взрывчатки и взорвать их внутри здания. Злоумышленники отметили, что последствия теракта отразятся на репутации компании, — рассказал агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Неизвестные также пригрозили превратить в хаос жизнь сотрудников "Яндекса". Они требуют перевести на указанный в письме адрес пять биткойнов. Сотрудники правоохранительных органов проверили штаб-квартиру компании и не нашли опасных предметов. Сотрудников эвакуировать не стали. Полиция проводит проверку по факту угроз, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоимость биткоина составляет $9,29 тысячи. Летом курс самой популярной в мире криптовалюты взлетал до рекордных $13 тысяч.