Вице-спикером Совета Федерации РФ стал выпускник "школы губернаторов"

Николай Журавлёв будет курировать в верхней палате парламента направление финансов и бюджетной политики.

Выпускник первого потока "школы губернаторов" Николай Журавлёв назначен заместителем председателя Совета Федерации. В его обязанности будет входить работа в сфере финансов и бюджетной политики. Как отметил директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ), гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, Николай Журавлёв проработал в этих сферах много лет, а потому должен успешно справиться с новыми задачами.

— Николай Журавлёв показал хорошие результаты во время обучения на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ. На должности заместителя председателя Совета Федерации России он будет курировать направление по финансам и бюджетной политике — сферы, в которых он хорошо разбирается и в которых проработал много лет, — приводит слова Комиссарова пресс-служба ВШГУ.

Как сообщает агентство ТАСС, Николай Журавлёв работает в данных сферах с конца 90-х годов и уже накопил большой опыт управленческой и сенаторской работы.

— Уроженец Москвы, в конце 1990-х он переехал в Костромскую область, где успешно работал в банковской сфере, а также в различных органах власти региона, — добавил Алексей Комиссаров.

Отметим, Журавлёв является выпускником первого потока "школы губернаторов". Так называется программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

В пресс-службе ВШГУ добавили, что за три потока программы двое её выпускников были назначены федеральными министрами, 23 избраны главами регионов России, ещё двое работают временно исполняющими обязанности губернаторов. А Журавлёв является сенатором с 2011 года.

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