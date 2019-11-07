Возбуждено дело из-за пилота, который дал девушке "порулить" Ан-24 с пассажирами

Самолёт в этот момент находился в воздухе и выполнял рейс Якутск — Саккырыр — Якутск.

Возбуждено уголовное дело из-за скандальной ситуации в Якутии, где пилот "Ираэро" посадил за штурвал пассажирского самолёта Ан-24 знакомую девушку прямо во время полёта. Дело расследуется следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В ведомстве Лайфу рассказали, что расследование ведётся по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По версии следствия, 31 августа этого года один из членов экипажа пропустил 33-летнюю пассажирку в кабину пилотов и посадил её за штурвал. Самолёт в этот момент находился в небе, а на борту были пассажиры.