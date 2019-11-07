В Новгороде попробуют применять крысу для выявления рака у пациентов

В ходе предыдущих исследований с помощью прибора с грызуном внутри удалось обнаружить его на ранней стадии в 50% случаев.

В новгородских больницах протестируют биогибридную сенсорную технологию поиска раковых опухолей с помощью специально обученной крысы. Это совместный проект Фонда перспективных исследований (ФПИ), Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава РФ.

— 11–20 ноября 2019 года в Великом Новгороде на базе ГОБУЗ "Центральная городская клиническая больница" и ГОБУЗ "Новгородская областная клиническая больница" пройдёт апробация технологии биогибридного скрининга онкологических заболеваний (рак лёгких и рак желудка) с применением крысы в качестве сенсора, — сообщает пресс-служба ФПИ.

Ожидается, что обследование пройдут порядка 1000–1500 человек. Медики сначала проведут анализ выдыхаемого воздуха пациентов с помощью биогибридного детектора БГС-АПК 01С33, а в случае выявления риска рака им предложат пройти дополнительное обследование с использованием крысы.

Проведённые ранее тесты показали эффективность прибора — с помощью него удалось выявить рак лёгких на ранней стадии в 50% случаев. При использовании классических средств аппаратной диагностики этот показатель не превышает 5%. Технология также эффективна для ранней диагностики туберкулёза и сахарного диабета. Пропускная способность комплекса составляет 25–30 человек в час.

Ранее Лайф объяснял принцип работы прибора с крысой внутри: в грызуна вживляют электроды, создаётся математический аппарат, который позволяет расшифровать биоритмы, образующиеся из-за воздействия на рецепторы грызуна маркеров онкологических заболеваний.