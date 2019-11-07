Москвич заплатил таксисту 41 тысячу рублей и заявил о мошенничестве

В полицию он пришёл только на следующий день. Сотрудники МВД теперь проводят доследственную проверку.

Житель столицы написал в полицию заявление о мошенничестве из-за поездки на такси, которая ему обошлась в 41 тысячу рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Мужчина поймал такси у здания Экспоцентра на Красной Пресне. На Hyundai он доехал до другой точки в Москве, не пересекая МКАД. Водитель предъявил счёт в 41 тысячу рублей, и пассажир согласился. А потом передумал и отправился в полицию.

В пресс-службе столичного управления ГУ МВД рассказали, что поездка была 5 ноября, а в полицию недовольный клиент такси пришёл на следующий день. Проводится доследственная проверка.

Только накануне Лайф рассказывал, что цены в столичном такси удивили и гостя из Амстердама. Он заплатил куда меньше — 16 тысяч рублей, да и в полицию обращаться не стал. Но неприятный осадок остался.