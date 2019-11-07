WhatsApp расширил права пользователей

Теперь у них появится больше возможностей контролировать приглашения в сообщества.

В мессенджере WhatsApp по многочисленным просьбам пользователей расширили настройки конфиденциальности для групп. Об обновлении сообщается в блоге приложения.

— Мы вводим новую настройку конфиденциальности и обновляем систему приглашения в группы, чтобы вы самостоятельно принимали решение о том, кто может добавлять вас в группы, — сообщает пресс-служба компании.

Чтобы активировать новую функцию, нужно открыть настройки WhatsApp, нажать Аккаунт/Учётная запись > Приватность/Конфиденциальность > Группы и выбрать из вариантов: "Все", "Мои контакты" или "Контакты, кроме...". Создатели мессенджера избавились от опции "Никто", которая была заменена на более удобную "Контакты, кроме...".

Ранее WhatsApp подал в суд на израильскую фирму NSO Group, которая использовала мессенджер для слежки за людьми.