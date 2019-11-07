Украина потребовала от The New York Times исправить "ошибку" в карте без Крыма

Посольство Украины в Вашингтоне потребовало от американского издания The New York Times исправить "ошибку" в материале. Киеву не понравилось, что СМИ опубликовало карту Украины без Крыма. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в "Фейсбуке".

— Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины, — заявляют дипломаты.

В дипмиссии также указали редакторам The New York Times, что полуостров "должен быть закрашен жёлтым цветом".

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".