Жителей Москвы предупредили о резком похолодании

К концу недели в столичный регион придёт северный антициклон — и температура воздуха существенно понизится.

В центре России пока держится температура выше климатической нормы. Через центральные области проходят циклоны, которые приносят дожди и ветры, но похолодания не избежать. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

— К концу же недели к нам придёт северный антициклон. И температура в центральных областях существенно понизится, — передаёт РГ её слова.

Самым холодным днём с 7 по 11 ноября будет 9 ноября. Ночью ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов, днём будет 3–8 градусов выше нуля. В следующие два дня температура воздуха снова повысится: 10 и 11 ноября она составит плюс 6–11 градусов.

Ранее метеорологи предупредили жителей Москвы, что снег выпадет неожиданно.