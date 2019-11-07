Полиция Австралии объявила в розыск россиянина по подозрению в убийстве

По версии следствия, Владимир Кондаков зарезал 76-летнего мужчину и ранил его 33-летнего сына.

В Австралии объявили в розыск 49-летнего россиянина Владимира Кондакова по подозрению в убийстве. Полиция штата Новый Южный Уэльс опубликовала его фотографии и попросила помощи в его поиске.

По версии следствия, на стройке в пригороде Сиднея Сент-Питерсе гражданин России зарезал 76-летнего предпринимателя и ранил его 33-летнего сына. Пострадавший был госпитализирован в критическом состоянии, его состояние удалось стабилизировать. Кондаков с места происшествия скрылся, к его поиску полиция привлекла вертолёты, служебных собак и спецподразделения. Предположительной причиной преступления считается конфликт на почве трудоустройства.

Последний раз подозреваемого видели в Рокдейле — примерно в шести километрах от места нападения. Он был одет в жёлтую рубашку, синие рабочие брюки и коричневые ботинки.

Ранее полиция Испании задержала 52-летнего гражданина России, разыскиваемого в Перу по подозрению в контрабанде наркотиков.