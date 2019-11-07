Пьяный москвич "заминировал" здание полиции, и теперь ему грозит 8 лет тюрьмы

Житель Москвы напился и решил позвонить сотрудникам правоохранительных органов с информацией, что здание столичного главка полиции на Петровке, 38 якобы заминировано. Здание и территория были обследованы, но никаких опасных устройств там не обнаружили, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Звонок состоялся 2 ноября. В этот же день полицейские установили телефонного террориста, которым оказался безработный 33-летний москвич. Тот был пьян и не смог объяснить мотивы своего поступка.
Однако теперь жителю столицы грозит лишение свободы сроком до восьми лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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