Пьяный москвич "заминировал" здание полиции, и теперь ему грозит 8 лет тюрьмы

Сам житель столицы никак не смог объяснить причины своего поступка, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Житель Москвы напился и решил позвонить сотрудникам правоохранительных органов с информацией, что здание столичного главка полиции на Петровке, 38 якобы заминировано. Здание и территория были обследованы, но никаких опасных устройств там не обнаружили, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Звонок состоялся 2 ноября. В этот же день полицейские установили телефонного террориста, которым оказался безработный 33-летний москвич. Тот был пьян и не смог объяснить мотивы своего поступка.

Однако теперь жителю столицы грозит лишение свободы сроком до восьми лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.