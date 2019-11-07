Эксперт рассказал, как Россия могла бы разом подорвать авианосный флот США

Как сообщил Константин Сивков, конфликт между ядерными державами не обязательно приведёт к ядерной войне, тем более что США возможность локальных столкновений с Россией или Китаем рассматривают всерьёз.

Для того чтобы нанести непоправимый ущерб американскому авианосному флоту, необходимо совершить лишь один-единственный удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе, расположенной в американском штате Вирджиния. Данная верфь является единственной в США, которая способна строить и ремонтировать атомные авианосцы. Такое мнение в статье "Военно-промышленного курьера" высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков.

— Здесь три стапеля, которые могут принять атомные авианосцы. Согласно плану эксплуатации, из 12 кораблей этого класса, которыми располагают США, два, как правило, должны проходить средний или капитальный ремонт на стапеле. Таким образом, для строительства новых авианосцев остаётся один. Поскольку от закладки до спуска на воду проходит порядка четырёх-пяти лет, очевидно, что обеспечить высокие темпы обновления авианосного флота США не смогут, — пишет эксперт.

Как подчёркивает эксперт, в случае начала возможного конфликта по единственной верфи США, способной производить авианосцы, мог бы быть нанесён удар крылатыми ракетами в обычном снаряжении.

Как сообщал Лайф, ранее китайские СМИ назвали российскую ракету "Гранит" главным оружием против авианосцев США. Однако с ним не согласился бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев, который заявил, что современные российские ракеты "Калибр" гораздо лучше.