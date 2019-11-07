СМИ: В армии начнут увольнять командиров за плохое настроение солдат

Специальные социологические центры будут изучать взаимоотношения в воинских частях.

В военных округах России появятся социологические центры, задачей которых будет следить за настроением и поведением солдат и офицеров. Если показатели будут низкие, то командиров будут наказывать вплоть до увольнения.

— Им придётся разрабатывать новые методики оценки микроклимата в частях и соединениях в мирное и военное время, а также составлять соцопросы и определять темы для фокус-групп, — пишет издание "Известия" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

Военные социологи будут подчиняться Главному военно-политическому управлению и смогут объективно оценивать состояние подразделения.

Отмечается, что особое внимание специалисты будут уделять морально-политическому состоянию личного состава. Этот показатель будет включать в себя личностные идейно-политические установки, поведенческие мотивы и настроения, определяющие готовность солдат выполнять боевые задачи.

Также сотрудники социологического центра будут налаживать обратную связь между солдатами и командованием. Они будут оценивать профпригодность командиров, выявлять назревающие конфликты и следить, как выполняются приказы.

Вероятно, поводом для этих нововведений стало то, что 25 октября срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула в воинской части закрытого посёлка Горный в Забайкалье. Жертвами стали восемь человек, ещё двое получили ранения. Шамсутдинова обезвредили на месте.

Одной из причин расстрела называют дедовщину. Служивший в этой части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, подтверждала и комиссия Минобороны РФ. Как стало известно позднее, Шамсутдинов не раз направлял оружие на сослуживцев. Накануне же стало известно, что ему в части могли угрожать изнасилованием.