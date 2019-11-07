Бортников заявил о попытках Запада расшатать ситуацию в странах СНГ

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Александр Бортников. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Запад активно пытается расшатать ситуацию в странах СНГ, заявил глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Следует также выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада, — заявил он на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

По его словам, инструментом для расшатывания ситуации стали иностранные и международные неправительственные организации.

Бортников также призывает обеспечить безопасность южных границ стран СНГ. По его словам, это одна из первостепенных задач спецслужб.

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