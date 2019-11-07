У сестры Влада Топалова украли фару и зеркало с Porsche Panamera

Ущерб девушка оценила в 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

У Алины Несон, сестры бывшего солиста группы Smash Влада Топалова, украли фары и зеркала с автомобиля Porsche Panamera. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

В полицию Алина Несон обратилась ещё 27 октября. За два дня до этого она припарковала машину в центре столицы. Вернувшись, обнаружила пропажу фары и зеркала. Ущерб оценила в 120 тысяч рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что Влад Топалов перерезал пуповину на родах сестры.