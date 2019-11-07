В Москве задержан "зубастый преступник", откусивший часть щеки посетителю бара

После нападения незнакомца 33-летний потерпевший "получил неизгладимое обезображивание лица".

В столице после четырёх месяцев поисков задержали мужчину, который откусил часть щеки посетителю караоке-бара. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которая предусматривает до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, незнакомцы повздорили в караоке-баре "Лофт" на улице 1905 года 14 июля 2019 года. В результате один из мужчин применил запрещённый приём — пустил в ход зубы.

— Он укусил другого в лицо и откусил часть щеки. В результате 33-летний потерпевший получил неизгладимое обезображивание лица, — рассказал собеседник агентства.

Найти кусачего мужчину удалось 5 ноября. 32-летнего злоумышленника задержали в квартире на Красногвардейском бульваре.

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