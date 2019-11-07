В Томской области врача избили за сообщение о смерти пациента

Родственник умершего отказался верить и требовал от медиков немедленно оказать мужчине помощь.

В Томской области Следственный комитет РФ проводит проверку по факту нападения на сотрудника скорой помощи родственника одного из скончавшихся пациентов. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, мужчина считал, что его близкому ещё можно помочь, а потому решил применить к врачу силу.

— По предварительным данным, 3 ноября 2019 года жителю ЗАТО "Северск", упавшему на улице, была вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала его смерть. Прибывший на место происшествия родственник погибшего стал требовать оказания мужчине медицинской помощи, а после того как врач скорой помощи сообщил о наступлении смерти последнего, подверг врача избиению, — говорится в сообщении СКР.

Как отметили в ведомстве, изначально установлением обстоятельств происшествия занималась полиция. Однако по инициативе Следственного управления СКР по Томской области материал проверки прокуратура Северска передала следователям СКР.

Отметим, случаи нападения на медиков или воспрепятствования их работе нередки. Ранее Лайф сообщал, что в Омске мужчина избил возлюбленную и не давал медикам её госпитализировать.