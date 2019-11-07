Опрос показал, как часто россияне берут с собой в самолёт еду

Во время коротких перелётов бесплатное питание не предусмотрено. И соотечественники не хотят голодать.

Более половины российских авиапутешественников — 52% — берут на борт самолёта шоколадки, фрукты и бутерброды. Об этом заявили специалисты туристического поисковика Aviasales, которые провели исследование среди клиентов.

— Продуктовую запасливость туристы объясняют тем, что на коротких перелётах в авиакомпаниях не предусмотрено питание, а если предусмотрено, то за деньги, — отмечают в компании.

Также россияне часто берут в полёт мандарины, печенье, орехи, сухофрукты, пирожки, сырники, круассаны, бутерброды и конфеты. Родители, которые путешествуют с детьми, запасаются детским пюре и питьевыми молочными кашами.

Ранее Лайф сообщал, что возбуждено дело из-за пилота, который дал девушке "порулить" Ан-24 с пассажирами.