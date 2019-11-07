Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами у врачей

Лидерами рейтинга стали три автономных округа: Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий.

Средняя зарплата врачей и работников медицинских организаций с высшим медицинским или фармацевтическим образованием по России составила 79,7 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Анализ проводился на основе выплат за январь — сентябрь 2019 года.

Самые высокие зарплаты получают врачи Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов — 187,9 тысячи, 182,7 тысячи рублей соответственно. Следом за ними расположились медики Ненецкого автономного округа — 166,7 тысячи рублей, Сахалинской области — 158 тысяч, Магаданской области — 150 тысяч, а также Москвы — 142,4 тысячи рублей.

Меньше всего получают врачи Ингушетии — 43,4 тысячи рублей, Северной Осетии — 44,7 тысячи, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик — по 45 тысяч рублей.

Ранее исследователи назвали сферы работы с самыми высокими зарплатами.