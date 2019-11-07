В Подмосковье ревнивый мигрант попытался перерезать жене горло на глазах у детей

Женщина выжила, однако, несмотря на тяжёлое состояние, её выдворили из больницы и выставили крупный счёт за лечение из-за отсутствия гражданства.

Многодетная мать Мунира Назарова едва не погибла от рук ревнивого мужа в Подмосковье. Это случилось в семье мигрантов из Таджикистана в деревне Исаково. Бывший возлюбленный собирался убить её на глазах у их общих маленьких детей. А тогда, когда понял, что может быть схвачен, похитил у раненой женщины более 100 тысяч рублей и скрылся. Как рассказала Лайфу Мунира, для неё это далеко не первое нападение, муж и ранее грозил её расправой.

По словам пострадавшей женщины, муж на протяжении 23 лет всячески унижал её и применял силу без всякого повода. Кроме того, забирал у неё деньги, золотые украшения, в одном из случаев похитил мобильный телефон. В 2016 году таджикская семья перебралась в Москву на заработки. Однако в России побои не только не прекратились, но и стали ещё более ожесточёнными. Муж стал требовать от Муниры подписать документы на отказ от детей и дарственную на имущество женщины в Таджикистане. Когда же Мунира в очередной раз отказалась, он увёз детей, а позднее предложил их забрать. Как считает женщина, это изначально было ловушкой.

Как только женщина оказалась на месте встречи, муж закатил очередной скандал на почве ревности, пытался втянуть в него водителя такси, на котором приехала Мунира. Когда понял, что в очередной раз женщина не будет подписывать никаких документов, достал нож и начал наносить им удары.

В общей сложности он успел нанести жене шесть ран, самыми опасными из которых стали порезы на шее и в области сердца. Муниру спасли неравнодушные прохожие и водитель такси. Они спугнули мужа. Меликшо А. сбежал, прихватив сумку жены, в которой находилось более 100 тысяч рублей (женщина должна была потратить их на оплату жилья и поездку на родину).

Муниру Назарову доставили в Химкинскую городскую больницу. Ей спасли жизнь, раны обработали и зашили. Однако всего через пять дней после поступления потребовали покинуть больницу и оплатить лечение на сумму в 70 тысяч рублей. Медики объяснили свои действия отсутствием гражданства и страховки у Муниры. Женщина была вынуждена отправиться временно жить к знакомым, однако средств на оплату лечения у неё больше нет — всё похитил муж.

Женщина написала на супруга заявление в полицию. Однако оно стало уже третьим по счёту. Местонахождение Меликшо А. не установлено. Женщина боится за свою жизнь, жизнь детей и не знает, как оплачивать долги и на что жить.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве 17-летний школьник расстрелял возлюбленную на почве ревности. Подросток выстрелил девушке в глаз из пневматического пистолета.