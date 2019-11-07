Россияне рассказали, из-за чего не высыпаются

Тут и переработка, и учёба, и домашние дела, и маленькие дети, а также чтение книг и шумные соседи.

Россияне рассказали о своём недосыпе и назвали его причины. О нехватке сна в будни поведала почти половина опрошенных работающих респондентов (47%).

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении ТАСС, у 32% опрошенных недосып — из-за сверхурочной работы или учёбы. Ещё 27% не высыпаются из-за просмотра телевизора, компьютерных игр или чтения книг. Каждый пятый (22%) имеет проблемы со сном из-за проблем со здоровьем. У 15% опрошенных недосып из-за маленького ребёнка. Ещё 8% респондентов пожаловались на внешние раздражители, а 4% — на бытовые дела.

Меж тем россиян, которые не высыпаются из-за переработок, стало больше. В 2018 году таких граждан было 39%, а в 2017-м — 30%.

Эксперты НАФИ в свою очередь проанализировали, что в среднем работающий россиянин, у которого есть проблемы с режимом сна, оценивает свою эффективность в 70%.

В опросе приняло участие 1600 человек из 52 регионов нашей страны.