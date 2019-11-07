Академик РАН рассказал Лайфу, опасен ли обнаруженный новый штамм ВИЧ

Учёный объяснил, что разновидность вируса нашли только сейчас из-за её малого распространения.

Академик РАН Вадим Покровский рассказал Лайфу, что на практике означает обнаружение нового штамма вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Учёный считает важной деталью то, что штамм является субтипом одного из уже известных типов ВИЧ.

— Он не так сильно отличается от остальных субтипов. Поэтому никакой новой угрозы здесь нет. Он там циркулировал, но только у небольшого количества людей, — говорит заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Покровский допускает возможность, что новый субтип может попасть и в Россию. Однако, по его мнению, это не имеет принципиального значения — лечение и меры профилактики будут те же самые, что и у других субтипов группы М вида ВИЧ-1.

— Поэтому никаких особых мер и выбегать на улицу с криком "Спасайся кто может" не надо, — заключил собеседник Лайфа.

Ранее телеканал CNN сообщил, что впервые за 19 лет команда учёных из США обнаружила новый штамм ВИЧ. Исследователи отнесли его к группе М вида ВИЧ-1.