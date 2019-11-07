Погибшего 60 лет назад актёра Джеймса Дина "воскресят" для нового фильма

Образ умершей знаменитости сгенерируют с помощью компьютерной графики, а вот озвучивать его будет другой артист. Из ныне живущих.

Звезда Голливуда 50-х годов, известный актёр Джеймс Дин вернётся на большие экраны после... гибели в автокатастрофе в 1955 году. О настоящем чуде современных технологий пишет портал The Hollywood Reporter .

"Воскресить" знаменитость было решено ради главной роли в фильме "В поисках Джека" от режиссёров Антона Эрнста и Тати Голых, основавших студию Magic City Films. Образ актёра сгенерируют с помощью компьютерной графики, а вот озвучивать его будет другой артист — из ныне живущих.

По словам создателей картины, идея использовать образ Джеймса Дина пришла к ним случайно — изначально это не должно было стать главной "фишкой" фильма. Команда усиленно искала актёра на роль главного героя по имени Роган, организовала и провела десятки кастингов, но идеального кандидата так и не нашлось. Пока они не вспомнили о Дине.

Режиссёры внезапно поняли, что никто лучше погибшего в возрасте 24 лет актёра на эту роль не подойдёт. Кстати, семья Джеймса Дина поддержала идею и всячески способствует процессу съёмок.

Джеймс Дин — американский актёр, ставший популярным благодаря фильмам "К востоку от рая", "Бунтарь без причины" и "Гигант". За свои работы он дважды был номинирован на премию "Оскар" и оба раза — посмертно. 30 сентября 1955-го Джеймс Дин разбился в своём "порше" и умер практически мгновенно. Трагическая смерть, легенды и мифы, окутавшие его жизнь, создали культовый статус его личности.

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