В Роскомнадзоре назвали утечку данных клиентов Сбербанка большой бедой

Александр Жаров считает, что недавний инцидент уже исчерпан и виновный понесёт наказание.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает большой бедой недавнюю утечку персональных данных клиентов Сбербанка. Однако он не считает это системной проблемой.

— То, что произошло, — большая беда, конкретный человек сейчас задержан. Никто от этого не застрахован. В данном конкретном случае это беда, но это не системная проблема, — сказал Жаров.

По его мнению, последний инцидент с кражей личных данных из Сбербанка исчерпан, виновный понесёт наказание.

Напомним, похитителем данных оказался коллектор из ООО "Национальная служба взысканий", которая сотрудничала со Сбербанком. Он получил за информацию 40 тысяч рублей. Следствие ещё идёт, обвиняемый под арестом.