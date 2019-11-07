Лайф публикует рассказ задержанного по делу об убийстве главы центра "Э"

Впрочем, наручники на нём были недолго. Выяснилось, что взяли его как свидетеля и скоро отпустили.

Житель столицы Алихан Осканов, которого накануне задержали в Москве, но отпустили вскоре после допроса, рассказал, как это было. Задержание проводилось в рамках дела об убийстве руководителя Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

— Налетел целый отряд в масках, фонарики в лицо. Я говорю, это какое-то недоразумение, ошибка, остановитесь! — рассказал Алихан Лайфу.

По его словам, после жёсткого задержания его привезли к следователю, который уже был очень вежлив. Там Осканову сообщили, что он доставлен как свидетель. Спрашивали якобы по поводу некой базы, где он работал несколько месяцев назад.

— Я как ингуш слежу за событиями вокруг своей родины, естественно, я знал об убийстве братьев и о том, что один из них — бывший по борьбе с экстремизмом. Но можно же всё это проверить, уточнить. В сегодняшнем мире всё это делается за пять минут, — сказал Осканов.

По его словам, он не понял, откуда появились данные, что он мог быть связан с убийством.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы были убиты два человека — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план.

На причастность к совершению преступления проверяют девятерых подозреваемых. Один из них — Курейш Картоев — объявлен в розыск.