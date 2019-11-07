Заслуженный артист России скончался сразу после спектакля в Казани

Заслуженный артист России Александр Купцов скончался в Театре юного зрителя в Казани. Он сыграл в спектакле "Маленький принц" роль Короля, удалился в свою гримёрку. Там Купцову стало плохо, и он умер. Об утрате сообщили в группе Казанского ТЮЗа во "ВКонтакте".
Причина кончины неизвестна. Актёру было 64 года.
Похороны Купцова состоятся 9 ноября.
Купцов дебютировал на сцене Казанского ТЮЗа ещё в 1979 году. Он был заслуженным артистом России и народным артистом Татарстана. Он также снимался в сериале "Неотложка" и в фильмах "Зулейха", "Голубка", "Земля прокажённых" и т.д.
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