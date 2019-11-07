Россияне стали больше тратить на спортивное питание

Больше всего выросли продажи фитнес-батончиков, средняя цена которых составляет 107 рублей.

Средний чек в магазинах спортивного питания в этом году составил 1,6 тысячи рублей, что на 6% выше по сравнению с показателями прошлого года. При этом продажи товаров увеличились лишь на 1,8%. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные компании "Такском".

Больше всего продажи выросли на фитнес-батончики. Их стали покупать на 7% чаще, несмотря на подорожание продукта на 4%. Средняя цена составляет 107 рублей.

Популярностью пользуются витамины и БАДы. Цена на них не изменилась, но продажи выросли на 2%. Также на 3% выросли продажи на спортивные напитки, при том что с прошлого года они подорожали на 2%.

Продажи протеина не изменились с 2018 года, но их цена повысилась на 2%. Цена коллагена выросла на 3%, а продажи продукта поднялись лишь на 1%.

Отмечается, что пик продаж в магазинах спортивного питания приходится на конец зимы — начало весны. А летом интерес покупателей к этому сегменту падает.

Ранее Лайф сообщал, что в России могут ввести налоговый вычет на фитнес-услуги.