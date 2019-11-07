В Сибири начальника пожарной части заподозрили в поджоге пяти домов

В деле есть его признания о том, что он якобы наслаждался тем, как огонь уничтожал здания.

В Республике Хакасия начальника пожарной части заподозрили в поджоге пяти домов. По версии следствия, Иван Шнайдер занимался этим в посёлке Балыкса Аскизского района в период с 30 августа по 28 октября.

— Следователем УМВД РФ по Аскизскому району расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении мужчины 1993 года рождения, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, когда причинён большой ущерб путём поджога"), — сообщил Лайфу начальник ОИиОС УМВД РФ по Республике Хакасия Сергей Кузнецов.

Отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу. За поджоги Шнайдеру грозит лишение свободы до пяти лет. Расследование ещё идёт.

Сестра "поджигателя" Алёна заявила Лайфу, что её брат не мог пойти на преступление. Женщина не верит, что он по своей воле написал признательные показания. Она процитировала их: "Я проверял готовность к пожару свой пожарной части, запихивал тряпки под стройку и поджигал их, потом наслаждался огнём".

— Это его заставили говорить! Это не его признание! Его сильно избили сотрудники полиции, чтобы он на себя вину взял! Он не мог это совершить! Он вообще не хотел быть начальником пожарной службы, — рассказала Алёна.

А вот бывшая жена Ивана Шнайдера даже не сомневается в его причастности. Женщина утверждает, что экс-супруг якобы употреблял наркотические вещества.

Ранее Лайф рассказывал о трагедии в Ярославской области, причиной которой стал как раз поджог. Местный житель решил отомстить знакомым за конфликт детей в школе, подпалил их дом и уехал домой. Огонь унёс жизни семи человек, в том числе пяти детей. Поджигатель арестован.