Задержан министр строительства Ставрополья

По версии следствия, из-за действий Когарлыцкого государству был нанесён ущерб на сумму свыше 14 миллионов рублей.

Задержан министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий. Как сообщило СУ СКР по региону, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, от действий чиновника государству был нанесён ущерб на сумму более 14 миллионов рублей.

— Чиновник вопреки интересам службы подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на строительство объекта "Легкоатлетический манеж", а именно на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлён, а стоимость материалов была значительно завышена, — пояснили в ведомстве.

Сейчас Когарлыцкий задержан. У него дома и на рабочем месте уже провели обыски. Следствие намерено просить суд об аресте министра.