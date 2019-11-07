Главу Комитета солдатских матерей сняли с поста после слов о бойне в Забайкалье

Флера Салиховская заявила, что причиной, по которой Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев, стало его увлечение компьютерными играми. Вот только другие члены комитета с ней не согласны.

Председателя Комитета солдатских матерей (КСМ) Флеру Салиховскую со скандалом отстранили от должности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя организации Андрея Курочина. Причиной стало утверждение Салиховской по поводу конфликта в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев. Напомним, что, с её слов, причиной трагедии стали отнюдь не дедовщина и издевательства, пережитые стрелком, или неуставные отношения в армии в целом, а... компьютерные игры.

Отметим, что решение о досрочном прекращении полномочий Салиховской было принято ещё 2 ноября. Но пока Минюст не зарегистрирует это изменение, Салиховская будет числиться председателем в выписке ЕГРЮЛ, но она "не имеет права делать заявления, подписывать документы от имени организации без согласования правления".

Напомним, что 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула в воинской части в закрытом городе Горном в Забайкалье. В результате восемь военнослужащих погибли, ещё двое ранены.

Одной из причин расстрела называют дедовщину. Служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, озвучивала и комиссия Минобороны РФ. После встречи в СИЗО с сыном отец Шамсутдинова рассказал Лайфу о возможных причинах массового убийства.