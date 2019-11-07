Минстрой объяснил идею ремонтировать ветхие дома за счёт россиян

Законопроект направлен на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Разрабатываемая Минстроем инициатива о капитальном ремонте ветхого жилья не предусматривает увеличения размера взносов россиян на эти нужды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Законопроект сохраняет все действующие гарантии жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и предусматривает установление дополнительных мер государственной поддержки граждан при переселении из аварийного жилья, — говорится в официальном комментарии министерства.

Как уточнили в Минстрое, законопроект в первую очередь направлен на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Ранее СМИ сообщили, что Минстрой РФ собирается заняться разработкой отдельной подпрограммы капитального ремонта домов с уровнем износа более 70% за счёт россиян. В Госдуме раскритиковали инициативу и рассказали о возможных последствиях покушения на кошельки граждан.