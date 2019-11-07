Более половины россиян не знают, кто возвёл Берлинскую стену

Ещё 6% респондентов признались, что не подозревали о том, что её уже не существует.

Почти каждый россиянин (93%) знает или слышал о падении Берлинской стены в 1989 году, но более 60% затрудняются сказать, кто её построил. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 6% респондентов признались, что впервые слышат о падении Берлинской стены. Мнения опрошенных россиян относительно причин сноса Берлинской стены сильно разошлись: смена политического курса СССР (17%), решение Михаила Горбачёва (13%), недовольство немцев (11%), потепление отношений между странами (5%) и политические изменения в мире (5%).

Около 60% участников опроса признались, что не знают, кто возвёл Берлинскую стену, 24% назвали инициатором СССР, Восточную Германию, или ГДР, ещё 6% — первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, немцев или жителей Берлина, ещё столько же полагают, что за строительством сооружения стояли США, Англия, капиталисты Западной Германии, ФРГ.

Берлинская стена была возведена в 1961 году формально по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта с одобрения руководства СССР. Она разделяла западную и восточную части города. Решение о возведении сооружения было приняло на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию. Датой падения стены считается 9 ноября 1989 года, когда Правительство ГДР объявило о снятии ограничений на сообщение с Западным Берлином.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что если бы Берлинская стена не пала, она бы отправилась в путешествие в Америку.