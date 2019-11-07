В Кремле отреагировали на сообщения о ремонте ветхого жилья за счёт россиян

В Кремле не поднималась тема об оплате ремонта ветхих домов за счёт жителей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мне неизвестно о том, чтобы какие-то решения принимались на этот счёт, но, безусловно, это вопрос правительства, — пояснил представитель Кремля.

Кроме того, никаких рекомендаций со стороны Администрации Президента в кабмин не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что Минстрой РФ собирается заняться разработкой отдельной подпрограммы капитального ремонта домов с уровнем износа более 70% за счёт россиян. В Госдуме раскритиковали инициативу и рассказали о возможных последствиях покушения на кошельки граждан.