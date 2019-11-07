В Кремле рассказали, что Путин поддерживает работу поисковых отрядов

Как подчеркнул Дмитрий Песков, президент России неоднократно давал однозначную негативную оценку политическим репрессиям.

Президент России Владимир Путин всячески поддерживает поисковые работы по нахождению мест расстрела и захоронения жертв политических репрессий, а также поддерживает организации, которые этим занимаются. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

— Путин ранее, ещё до 2008 года, посещал мемориальные места, где имели место массовые казни людей в ходе политических репрессий, он неоднократно выступал на этот счёт, где давал свою однозначную оценку политическим репрессиям, не терпящую различных трактовок. Он это всячески поддерживает, его оценки прекрасно известны, здесь нет смысла дискутировать и что-то объяснять на этот счёт, — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что ему ничего не известно о каких-либо проблемах поисковых организаций с правоохранительными органами. В частности, речь шла о решении Тверского суда Москвы, который постановил оштрафовать на 300 тысяч рублей международное правозащитное общество "Мемориал" за нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

— Мы не можем обратить внимание на взаимоотношение тех или иных общественных организаций с правоохранительными органами в масштабах всей страны, это просто невозможно, — сказал Песков.

Как сообщал Лайф, в День памяти жертв политических репрессий, 30 октября, "Мемориал" организовал в Москве акцию "Колокол памяти". Участники мероприятия зажгли свечи и возложили цветы в память о жертвах политических преследований.

Международное правозащитное общество "Мемориал" является неправительственной организацией, занимающейся изучением политических репрессий в СССР. В 2013 году организация была признана иностранным агентом.