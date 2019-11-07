Экс-чиновника Минкульта РФ задержали в Австрии за отмывание денег

Вена не проинформировала Москву о случившемся, несмотря на то что на родине Борис Мазо заочно арестован за мошенничество.

В Австрии за отмывание денег арестован экс-глава Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Задержание Мазо проходило не по запросу РФ, хотя более года назад он был объявлен в международный розыск с целью задержания и выдачи, — уточнил собеседник агентства и добавил, что Вена не проинформировала Москву о взятии бывшего российского чиновника под стражу.

Басманный суд Москвы в июне прошлого года заочно арестовал Бориса Мазо по делу о хищениях в Минкультуры. Тогда же Мазо был объявлен в международный розыск.

Кроме Бориса Мазо фигурантами дела являются бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, глава дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Борис Цагараев, а также ряд бизнесменов: Дмитрий Сергеев, Александр Коченов, Никита Колесников и Владимир Сванбек. Всем им предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц".