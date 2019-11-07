Путин и Токаев провели переговоры в Омске

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры в Омске, где сегодня проходит Форум межрегионального сотрудничества двух стран.

Они обсудили партнёрство Москвы и Нур-Султана, товарооборот и инвестиции.

Мы встречаемся регулярно, но всегда есть темы, которые требуют особого внимания, — отметил Путин.

В свою очередь Токаев рассказал о впечатлениях от Омска. По словам лидера Казахстана, город ему понравился.

Посмотрел Омск, правда, из окна машины. Очень благоприятное впечатление оставляет Омск. Успел посмотреть местные ТВ-передачи. Окунуться в местную жизнь, — отметил глава Казахстана.

В Омске проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Лидеры примут участие в пленарном заседании, тема которого звучит так: "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества".

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