Родные забитого до смерти инвалида заступились за его предполагаемого убийцу

Алексея держат под стражей, хотя следователям пересказывали слова Андрея о том, что на него напали пятеро незнакомцев.

Следователи выясняют обстоятельства жестокого убийства инвалида в Уфе и провели первое задержание. Друг погибшего Алексей находится под стражей уже сутки. Правда, родные убитого Андрея настаивают на невиновности его приятеля.

— Нас не устраивает, что они обвиняют Алексея. Андрей, мой дядя, он пришёл и сказал, что его избили пятеро за то, что у него не оказалось денег. Он был у друга, посидели, и он ушёл домой в третьем часу ночи. Мы думали, что друг его провожал, оказалось, что он его проводил только до лифта, дальше Андрей шёл сам, и там, в принципе, не так далеко идти, пару остановок. Они со школы вместе, они очень хорошие друзья близкие, — заявила Лайфу племянница инвалида Юлия.

Мать погибшего пересказывала следователям слова сына о напавших на него пяти незнакомцах. По мнению Юлии, Андрей не первая жертва группы грабителей. Собеседница Лайфа утверждает, что недавно при схожих обстоятельствах погиб ещё один мужчина.

Как ранее писал Лайф, инвалида жестоко избили в ночь на 3 ноября в одном из районов Уфы. Он упорно отказывался от помощи врачей. Но спустя сутки его всё же госпитализировали и экстренно прооперировали, а ещё через день Андрей умер в реанимации.