Калужские приставы объяснили, почему избили пенсионера в суде

По словам представителей УФССП, старик отказывался выполнять требования судьи и обзывался.

Правоохранительным органам предстоит установить причины и обстоятельства конфликта в здании мирового суда в Калуге, где приставы применили силу к 72-летнему. Как пояснили Лайфу в УФССП РФ по Калужской области, мужчина отказался выполнять законное требование судьи и покидать зал заседаний, кроме того, принялся оскорблять приставов.

— Судьёй было дано распоряжение судебному приставу удалить гражданина С. из зала суда. Судебный пристав по ОУПДС, исполняя свои служебные обязанности, дважды вежливо потребовал от нарушителя добровольно покинуть заседание, но тот отказался уходить и выполнить законные требования судебного пристава по ОУПДС. Сотрудник службы предупредил гражданина С. о том, что к нему может быть применена физическая сила. Предупреждение нарушитель проигнорировал и зал заседания не покинул, при этом оскорбил сотрудника, — уточнили представители УФССП РФ по региону.

Дальнейшее развитие событий попало на кадры видео, вызвавшего скандал в Сети. Пенсионеру заламывают руки, роняют на пол, силой уводят в служебное помещение судебных приставов.

Там на пенсионера составили административные протоколы за неисполнение распоряжения судьи и воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Пострадавший же винит приставов в рукоприкладстве. Он зафиксировал побои, прошёл судебную экспертизу и подал заявление в полицию.

Напомним, причиной этой ситуации стало звуковое уведомление на телефоне пенсионера.