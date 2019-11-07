Уход с поста главы Alibaba не помешал Джеку Ма стать самым богатым в Китае

Напротив, по сравнению с прошлым годом он увеличил свой капитал на $3,6 млрд и обогнал своего заклятого конкурента из компании Tencent Holdings.

Миллиардер Джек Ма, который в этом году ушел в отставку с поста главы Alibaba, занял первое место в рейтинге богатейших миллиардеров Китая по версии Forbes. Его состояние оценивается в $38,2 млрд, что на $3,6 млрд больше, чем в прошлом году, когда он занял вторую сточку рейтинга.

К слову, на этот раз серебро досталось основателю компании Tencent Holdings Ма Хуатэн. Его состояние Forbes оценил в $36 млрд, что на $3,2 млрд больше, чем годом ранее.

Напомним, что Джек Ма ушёл в отставку 10 сентября — в свой день рождения. При этом предупредил об уходе он ровно за год. Должность председателя совета директоров компании вместо него занял генеральный директор Дэниэл Чжен. Однако господин Ма по-прежнему играет значительную роль в принятии стратегических решений Alibaba.

Кстати, не задолго до своей отставки основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта. На момент написания заметки перейти на этот график работы китайскому гиганту пока не удалось.