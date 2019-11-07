Депутата бундестага сразил приступ прямо за трибуной — видео

Соратника Ангелы Меркель бросило в дрожь. Похожие симптомы общественность уже наблюдала у самой фрау канцлер.

Schwächeanfall im Bundestag: Matthias Hauer von der CDU gerät am Ende seiner Rede ins Stocken, die Kollegen reagieren vorbildlich. pic.twitter.com/MPqyObvCwu — Basti (@djcooky78) 7 ноября 2019 г.

41-летнему депутату бундестага Маттиасу Хауэру стало плохо прямо у трибуны парламента, сообщает Focus Online. Мужчина уже завершал своё выступление, когда речь неожиданно прервалась: парламентарий побледнел, его бросило в дрожь, начались проблемы с дыханием.

К Маттиасу тут же подбежали коллеги, которые подхватили его под руки и передали дежурившим в здании врачам. В офисе парламентарию уже сообщили, что его жизни ничего не угрожает, а состояние оценивается как стабильное.

Кстати, Хауэр — представитель Христианско-демократического союза Германии, то есть соратник Ангелы Меркель. Сама госпожа канцлер тоже не может похвастаться крепким здоровьем: у неё бывают пугающие приступы дрожи.

Напомним, что первый "электрический" приступ у Меркель случился во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Спустя несколько дней её вновь охватил приступ неконтролируемой сильной дрожи на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Ситуация повторилась во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине и во время официальной встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. И вот недавно в Китае. Но сама канцлер продолжает утверждать, что с ней всё в порядке и никаких оснований для беспокойства нет.