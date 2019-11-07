Кремль прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

Дмитрий Песков напомнил слова президента о том, что страна оказалась в демографической яме, причины которой лежат в истории.

Данные о сокращении численности населения России, изложенные в докладе Счётной палаты, известны. Власти страны принимают меры, чтобы стимулировать рождаемость. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Эта тенденция хорошо известна была и ранее, в том числе <…> в момент формулирования национальных проектов, — сказал Песков. — Как вы знаете, один из них <…> посвящён вопросам демографии.

Песков не стал перечислять меры по стимулированию рождаемости и поддержке, отметив, что о них уже не раз сообщалось. Он напомнил слова президента о том, что Россия попала в демографическую яму.

— Это яма, которая, во-первых, идёт с военных лет времён Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза, — пояснил пресс-секретарь президента.

Напомним, в докладе Счётной палаты говорится, что на первое сентября численность россиян составила 146,7 миллиона человек — на 52,5 тысячи меньше, чем в начале года. При этом миграционный прирост компенсирует убыль лишь частично.