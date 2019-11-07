Захарова назвала золотыми слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

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Фото © ТАСС / Антон Новодерёжкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" Североатлантического альянса.

Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Чёткое определение нынешнего состояния НАТО, — написала Захарова на своей страничке в "Фейсбуке".

Ранее французский лидер заявил о смерти мозга НАТО и коме альянса из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками.

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