Родителей Децла растрогал фильм об умершем сыне: Тяжело его смотреть

В киноленте описывается весь путь умершего в феврале музыканта — детство, слава, забвение и неизвестные ранее факты из жизни.

Документальный фильм "С закрытыми окнами" о биографии Децла (Кирилла Толмацкого) не оставил равнодушными родителей погибшего рэпера. Александр и Ирина Толмацкие поделились своими впечатлениями от просмотра киноленты о сыне.

— Фильм не поверхностный, но там надо глубже копать, думать и задумываться над смыслом жизни. Мне в нём хватило всего. Каждый глубину открывает для себя сам, я вижу, что люди вложили в этот фильм душу, но каждый поймёт его по-своему. Если этот фильм оставит впечатления, это всё не зря, — сказала Ирина телеканалу "360".

Александр говорит, что видел ленту задолго до премьеры. Согласно признанию отца, ему сложно комментировать фильм и "тяжело его смотреть". Толмацкий назвал его правдивым.

Напомним, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался 3 февраля после своего концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. Сразу после трагической смерти музыканта журналист Роман Супер взялся за съёмки документального фильма о жизни Децла. В киноленте описывается весь путь рэпера — детство, всероссийская слава, почти полное забвение и неизвестные ранее детали. Сегодня, 7 ноября, состоялся закрытый показ фильма "С закрытыми окнами". Он уже доступен к просмотру в Интернете.