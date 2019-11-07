В Instagram Заворотнюк появилось фото с мужем

Семья актрисы пожелала тёплого зрительского приёма всем артистам шоу "Аленький цветочек".

В Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк появилась фотография с её мужем, фигуристом Петром Чернышёвым. В посте говорится, что у Чернышёва и фигуристки Татьяны Навки состоялось первое ледовое шоу "Аленький цветочек".

— От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и тёплого зрительского приёма! — говорится в подписи к фотографиям.

Ранее Татьяна Навка рассказала журналистам, что деньги, собранные с шоу "Руслан и Людмила" 10 ноября, пойдут на лечение Анастасии Заворотнюк.

Напомним, актриса в апреле 2019 года перенесла трепанацию черепа. Врачи поставили ей такой же диагноз, как у Жанны Фриске, — злокачественная опухоль мозга. Недавно врачи рассказали о её состоянии и опровергли сообщения о том, что она находилась в коме.