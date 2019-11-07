В Перми охранник ударил журналистку в лицо за неудобные вопросы

Нападение произошло во время съёмок сюжета о незаконном сносе частных гаражей в центре города.

В пермском микрорайоне Разгуляй возник конфликт из-за сноса частных гаражей. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело и постановил прекратить эти работы. Однако спорная территория всё ещё огорожена забором и находится под охраной неизвестных лиц.

Во время съёмки репортажа и попытки узнать, что за люди охраняют участок, один из охранников накинулся на корреспондента канала "Россия" Ларису Стрельникову и нанёс ей удар в лицо. Также он отнимал аппаратуру съёмочной группы и всячески пытался помешать работе журналистов. Происшествием уже начал заниматься Следственный комитет.

Как сообщал Лайф, в октябре произошло нападение на журналиста в Екатеринбурге. Неизвестный с ножом напал на главного редактора агентства "Европейско-азиатские новости".