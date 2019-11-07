Жителей Брянска удивил запрет на покупку более трёх охлаждённых куриц

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На холодильники повесили объявление об ограничении после того, как посетитель купил сразу ящик бананов.

Жителей Брянска удивил "дефицит" бананов и охлаждённого мяса курицы в местном магазине. Ограничения ввели в супермаркете "Магнит" на улице Крахмалёва. Купить там в одни руки разрешают только до трёх килограммов бананов и трёх упаковок куриного мяса.

Оказалось, что точной причины запрета не знают даже сотрудники магазина. Они предполагают, что лимит установлен для борьбы со спекулянтами, которые закупают эти продукты и перепродают.

<p>Объявление в брянском &#34;Магните&#34;. Фото: ©L!FE</p>

— Может, боятся, что перепродавать будут. У нас бананы парень брал. Ящик, пояснила продавщица одному из клиентов.

При этом на кассе посетителю "по секрету" рассказывают: лазейка есть — могут пробить несколько чеков.

Ранее сообщалось, что жительница Кемерова обнаружила обломок иглы от шприца в маринованном шашлыке из "Магнита".

Автор:
АБ
Андрей Бражников
Соавторы:
Елизавета  Клопкова
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