Жителей Брянска удивил запрет на покупку более трёх охлаждённых куриц

На холодильники повесили объявление об ограничении после того, как посетитель купил сразу ящик бананов.

Жителей Брянска удивил "дефицит" бананов и охлаждённого мяса курицы в местном магазине. Ограничения ввели в супермаркете "Магнит" на улице Крахмалёва. Купить там в одни руки разрешают только до трёх килограммов бананов и трёх упаковок куриного мяса.

Оказалось, что точной причины запрета не знают даже сотрудники магазина. Они предполагают, что лимит установлен для борьбы со спекулянтами, которые закупают эти продукты и перепродают.

— Может, боятся, что перепродавать будут. У нас бананы парень брал. Ящик, — пояснила продавщица одному из клиентов.

При этом на кассе посетителю "по секрету" рассказывают: лазейка есть — могут пробить несколько чеков.

Ранее сообщалось, что жительница Кемерова обнаружила обломок иглы от шприца в маринованном шашлыке из "Магнита".