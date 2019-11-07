В ЦБ рассказали, как телефонные мошенники выстраивают разговор с жертвами

Злоумышленники используют специальные схемы, которые помогают выйти на нужную информацию.

Телефонные мошенники могут выстроить таким образом разговор со своими жертвами, что те сами предоставляют им личные данные. На удочку попадаются даже самые подкованные клиенты, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв.

По словам Сычёва, злоумышленники обладают минимальной информацией. Как правило, это ФИО и номер телефона. Большинство из них даже могут не знать, в каком банке у человека открыт счёт.

— Он просто начинает свой разговор, спрашивает, вы это или не вы, и дальше развивает разговор по определённым скриптам, выводя человека на необходимость рассказать злоумышленнику о том, кем он является на самом деле, — отметил Сычёв.

Как утверждает эксперт, мошенники очень изящно играют на определённых чувствах людей. Даже когда жертва начинает догадываться об обмане, злоумышленники с лёгкостью переходят на другой уровень общения и получают нужную информацию.

Ранее Лайф сообщал, что МВД задержало банду лжекредиторов, обманувших более 1000 человек.