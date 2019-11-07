Цемах готов дать показания по делу MH17

Житель ДНР Владимир Цемах, который был освобождён Киевом в рамках обмена удерживаемыми лицами, готов дать показания по делу о крушении пассажирского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году. Об этом его адвокат Анатолий Кучерена заявил ТАСС.

— Он напуган и тяжело переживает всё, что с ним произошло, но тем не менее готов дать показания как нидерландским, так и украинским следователям, чтобы защитить своё честное имя, — пояснил Кучерена.

Однако у Цемаха есть условие: он готов это сделать только на территории ДНР.

— Мы с моим подзащитным озвучили наше принципиальное желание дать показания, а всё остальное — предмет переговоров, — подытожил адвокат.

Напомним, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing MH17 потерпел крушение над Донецком 17 июля 2014 года. Как считают власти Нидерландов, Цемах является ценным свидетелем по делу о крушении самолёта. И потому запросили у России его выдачу. Позднее статус Цемаха переквалифицировали в подозреваемого.